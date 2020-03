Jugend Altach blickt auf erfolgreiches Jahr zurÃ¼ck

Bei der Offenen Jugendarbeit Altach hat sich im vergangenen Jahr einiges getan und der „Neustart“ ist geglückt.

Nach der Neugestaltung der Räumlichkeiten des Jugendraums im Sozialzentrum Altach wurden im Rahmen der Jugendbeteiligung sehr viele Aktivitäten, geplant, organisiert und durchgeführt. Auch die Öffnungszeiten im „neuen“ Jugendtreff BackUp#1 wurden erweitert und so haben insgesamt 1.657 Jugendliche das Angebot des Offenen Betrieb wahrgenommen. Die Hauptzielgruppe waren die Jugendlichen im Alter von 11 bis 14 Jahren, wobei der Freitag mit den verschiedenen Projekten und Workshops am stärksten frequentiert war. Zusätzlich wurden 57 weitere Aktivitäten anboten, welche von 766 Jugendlichen wahrgenommen wurden. Auch auf die Mobile Jugendarbeit wird in Altach ein Augenmerk gelegt und so konnten im vergangenen Jahr damit 305 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren erreicht werden.

So konnte sich die Jugendarbeit in Altach wieder voll etablieren und das Vertrauen wieder hergestellt werden. Und so stehen auch im laufenden Jahr wieder zahlreiche interessante Projekte auf der Agenda von Jugend Altach. „Stillstand ist für uns ein Fremdwort. Deshalb arbeiten wir ständig daran, unsere Strukturen und Prozesse zu optimieren sowie unsere Leistungen im Sinne unserer Jugendlichen weiterzuentwickeln“, so Leiterin Nicole Beck. So sind neben den Aktivitäten zum Altacher Sommer auch Mobbingpräventionsworkshops an Schulen, ein Fahrradwerkstatt Projekt oder auch die Teilnahme an der Frühjahrsmesse SCHAU in Dornbirn mit den OJA´s der Region amKumma vorgesehen. Aber auch die beliebten Angebote wie der Babysitter Kurs oder der Möslecontest werden wieder angeboten. Mitten in den Planungen vergisst die Jugendleiterin aber nicht auch mal Danke zu sagen: „Wir möchten an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, um allen Jugendlichen, Eltern,Erziehungsberechtigten sowie System- und Kooperationspartnern ein großes Dankeschön für deren Vertrauen auszusprechen“, so Nicole Beck abschließend. MIMA