Jugend als Bereicherung für Meiningen

Keinen Stillstand gab es bei der Jugendarbeit in Meiningen in diesem Jahr

Die Offene Jugendarbeit Meiningen blickt auf ein schwieriges Jahr zurück – gleichzeitig aber optimistisch in das neue Jahr.

Meiningen. Als Iskender Iscakar zu Beginn des Jahres 2020 die Leitertätigkeit bei der Offenen Jugendarbeit in Meiningen übernommen hat, ahnte er noch nicht, welch schwieriges Jahr auf ihn und sein Team zukommt. Nichts desto trotz kann die Meininger Jugendarbeit auf ein, unter den gegebenen Umständen, erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Normalität in den Alltag bringen

Dabei verlief auch in Meiningen „das Leben“ bis Mitte März in geordneten Bahnen ab und die Jugendlichen trafen sich laufend im Jugendtreff und den bekannten Hotspots. Mit dem ersten Shut Down musste sich dann aber auch die Jugendarbeit umstellen. „Wir haben in dieser Zeit versucht den Kontakt zu den Jugendlichen über Home Office, digitale Medien, soziale Netzwerke aber auch mit Besuchen an sogenannten Hotspots aufrecht zu halten. Dazu wurde versucht ein Online-Programm zusammenzustellen um ein wenig Normalität in den Alltag zu bringen“, blickt Jugendleiter „Isky“ auf den ersten Lockdown im Frühjahr zurück. Dazu sind die Jugendarbeiter auch regelmäßig mehrmals in der Woche zu möglichen Hotspots in der Gemeinde gefahren und haben so mobile Jugendarbeit geleistet.

Neue Heimat gefunden

Eine große Herausforderung stellte dann in diesem Sommer auch der Umzug des Jugendtreff „Point“ dar. Platznot in der Volksschule machte es notwendig, dass die Räumlichkeiten verlegt wurden und mit der Unterstützung der Wohnbauselbsthilfe fand die Offene Jugendarbeit in den ehemaligen Verkaufsräumen der Bäckerei Kühne eine neue Heimat. Auch die Jugendlichen wurden in diesen Prozess eingeschlossen und so ist der Umzug in das „Point 2.0“ innerhalb von wenigen Tagen auch erst möglich gewesen. Der „neue“ Jugendtreff hatte dann auch über die Sommermonate geöffnet und lud die Jugendlichen laufend zu den verschiedensten Angeboten.

Mit Bürgern über Zaun ausgetauscht

Neben der Betreuung der Jugendlichen an den bekannten Treffpunkten sind die Jugendarbeiter in dieser Zeit auch öfters mal durch die Gemeinde spaziert und haben sich mit den Bürgern über den Zaun ausgetauscht. „So haben wir versucht mögliche Konflikte zwischen Jugendlichen und Erwachsenen bereits vorab aufzufangen und versucht gegenseitiges Verständnis in der Situation herzuleiten“, erklärt Iskender „Isky“ Iscakar und berichtet weiters, dass während dieser Zeit keine einzige Krisenintervention eingeleitet werden musste.

Viele Pläne für das neue Jahr