"Jürgen, bitte melde dich!"

Seit über einem Monat fehlt von Jürgen Gruber (36) aus Nenzing jede Spur. Sein Verschwinden gibt Rätsel auf.

Radikale Veränderung

Badewasser eingelassen

Ab da sieht die Familie Jürgen gar nicht mehr. Und auch Arbeitskollegen nicht: "Er hätte nach dem Weihnachtsurlaub ab dem 7. Jänner wieder arbeiten sollen, ist aber nicht erschienen", so Franz. "Sein Chef erzählte uns, Jürgen habe ihm gesagt, er gehe zum Arzt. Aber kein Arzt hier hat ihn in der Sprechstunde gehabt." Am 17. Jänner dann bringen ihm die Eltern die Briefe hinüber, er antwortet auf die Nachricht darüber mit "Danke". Danach nichts mehr. "Er hat nicht die Tür geöffnet, nicht das Telefon abgehoben, auf keine Nachricht geantwortet", so Vater Franz. "Am 19. Jänner wurde es uns dann zu unheimlich und wir sind zur Polizei gegangen." Ein Schlüsseldienst öffnet die Wohnung des 36-Jährigen. Doch wirkliche Hinweise bringt auch das nicht: "Sein Pass und sein Portemonnaie fehlten, aber abgesehen davon war alles noch da: Kleidung, persönliche Gegenstände, sogar seine Bankomatkarte und sein Handy." In der Wohnung fanden die Eltern auch Müllsäcke, die ein Arbeitskollege am gleichen Morgen aber noch außen an der Wohnungstür hängen gesehen hatte, wie Grubers später erfahren. "Er muss also am gleichen Tag noch in der Wohnung gewesen sein, bevor die Polizei sie vom Schlüsseldienst öffnen ließ", schlussfolgert der Vater. Ein weiteres Detail ist besonders mysteriös: "In der Wanne war noch Badewasser eingelassen. Es machte den Eindruck, als sei er völlig überstürzt aus der Wohnung geflohen." Nur wovor? "Wir wissen nichts von irgendwelchen möglichen Feinden, Streitigkeiten, Auseinandersetzungen oder sonstigen Sorgen", sagt Vater Franz.