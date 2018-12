Jüngstes Team aller Zeiten steht im Hauptbewerb

Die Juniorenmannschaft von Dornbirner SV sorgt für Masterspremiere und für Furore

Für die bisher größte Sensation der 23. Auflage vom Wolfurter Hallenmasters sorgte die Juniors-Truppe vom Dornbirner SV. Vierzehn von achtzehn Partien entschied die Mannschaft von Trainer Fabian Wagner auf dem Parkett der Hofsteighalle für sich und qualifizierte sich als jüngstes Team aller Zeiten für den Hauptbewerb. Sieben 17-jährige Kicker und zwei Spieler im Alter von 16 Jahren hat in der Qualifikation und im Vorrundenturnier mit einer taktisch-disziplinierten Spielweise vor allem die zahlreiche Anhängerschar der Haselstauder im positiven Sinne überzeugt und alles was jetzt noch kommt ist Draufgabe. Allerdings dürfen die DSV-Juniors in der Masters-Vorrunde gegen Turniersieger Lauterach, Lochau, Altenstadt und Brederis sogar mit dem Weiterkommen ins Masters-Halbfinale liebäugeln. Am grün-weißen Masters-Abend hat auch die Einser-Garnitur des Dornbirner SV mit Egg, Sulzberg, Schwarzach und Qualifikant Nenzing 1b keine leichte Aufgabe vor sich.