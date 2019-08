Jüngstes Bundesligateam aller Zeiten mit Neuzugang

SSV Dornbirn/Schoren startet die Testphase im Montafon mit einer neuen Spielerin aus der Schweiz

Drei bis vier Einheiten standen pro Tag am Trainingsplan. „Ich will meine Mädels motivieren, alles zu geben. Grundstein ist die physische, aber auch psychische Stärke. An beidem haben wir intensiv gearbeitet. Wir haben im Montafon perfekte Rahmenbedingungen vorgefunden und meine Mannschaft hat es mit einer perfekten Motivation gedankt. Es waren super Trainingstage“, resümiert SSV-Trainerin Ausra Fridrikas. Rund 20 Trainingseinheiten wurden erfolgreich im Trainingslager absolviert. Das Programm startete dabei oft sehr früh. „Wir haben die Zeit und das umfangreiche Angebot im Montafon voll ausgenützt und begonnen, uns intensiv auf die neue Saison vorzubereiten. Neben Kraft und Ausdauer standen auch viele Spielformen am Plan. Besonders viel Spaß haben aber die Bergerlebnisse der Silvretta Montafon gemacht. Vom Bogenschießen über Mountain-Cartfahren, bis zum E-Trail-Parcours, bot uns die Silvretta Montafon super Angebote“, zeigt sich Ausra Fridrikas zufrieden mit dem Trainingslager.