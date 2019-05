Jüngste Mannschaft mit den besten Fans

Die weibliche Unter-16-Mannschaft von HC BW Feldkirch war bei den nationalen Meisterschaften in Atzgersdorf das jüngste Team mit den besten Anhängern.

Am Samstag startete der Tag mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet. Die Mädchen wurden vom Trainertrio Betti Mlinko, Christian Müller und Janneke Mes noch einmal instruiert, bevor der Weg nach Atzgersdorf in die Halle angetreten wurde.

In der Halle wurde schnell klar, dass unsere Mädchen weitaus die jüngste Mannschaft stellte. Die wu 16 spielt eigentlich mit dem Jahrgang 2002/2003. Bei unserer Mannschaft war Anna Knestel die einzige Spielerin aus dem älteren Jahrgang, und sie ist mit einer Bänderverletzung nach Wien gereist. Ansonsten waren sogar vier 2004 er Mädchen mit in der Aufstellung.

Unsere Spielerinnen trafen im ersten Spiel auf den UHC Admira Landhaus. Von Beginn an viel es den Mädchen schwer in ihr Spiel zu finden, sie schienen sichtlich nervös zu sein, Fehler schlichen sich ein, zudem führte zu langsames agieren der Verteidigung zu vielen Strafen und 7- Meter Toren. Die eine oder andere fragwürdige Schiedsrichter Entscheidung verhinderte zudem eine Beruhigung des Spieles. Schlussendlich musste die Feldkircherinnen mit wenig Kampfgeist mit einem 28: 20 das Feld verlassen. Der zweite Gegner war der klare Favorit Hypo Niederösterreich. Sie hatten bereits einen haushohen Sieg in der Tasche.