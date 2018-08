Judokas holen sich den letzten Feinschliff

Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Union Judoclub Hohenems sein internationales Nachwuchs-Trainingslager.

Wie jeden Sommer ist der Terminplan der europäischen Judoka gespickt mit Trainingslagern der Spitzenklasse. Und auch Hohenems gehört hier längst zum Fixtermin für zahlreiche internationale Nachwuchs-Teams. Denn Ende August veranstaltete der Union Judoclub Hohenems um Obfrau Sieglinde Rüdisser, gemeinsam mit dem ULZ Hohenems Judo Vorarlberg nun bereits zum vierten Mal sein internationales Trainingslager im bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum (BSBZ). Das für seine hohe sportliche Qualität und perfekte Organisation bekannte Camp zog so dieses Jahr neben dem bayrischen U18-Damenkader auch wieder das Österreichische U18 Nationalteam um Coach Ernst Hofer an. Die rund 50 Sportler kamen auch um von Landestrainer und Weltmeister Craig Fallon zu lernen, der tief in seine Trickkiste blicken ließ.