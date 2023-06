Judo-Messestadtturnier mit Teilnehmerrekord

Der UJC Dornbirn lud zum großen Judoturnier.

Die Ballsporthalle im Messegelände wurde zum Austragungsort eines der größten Judoevents in ganz Österreich. Die Vereine kamen aus Deutschland (TSV Großhadern mit 36 Anmeldungen), aus Österreich (Innsbruck mit 36 Judokas), der Schweiz (St. Gallen mit 26 Startern), Liechtenstein, Rumänien und der Ukraine. Dornbirn war mit 49 Sportlern auf der Matte. Es gab insgesamt 86 Gruppen, insgesamt mehr als 850 Kämpfe in den Altersklassen der Youngesters, U10, U12, U14, U16 und U18.

Die Mannschaftswertung sicherte sich schlussendlich der Judoclub aus München Großhadern, der zweite Platz ging an das Judoteam aus Innsbruck, auf dem dritten Rang landete der TSV Abensberg. Das Dornbirner Judoteam war – wie jedes Jahr – außer Konkurrenz mit dabei. „Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer und an Wettkampfleiter David Böhler, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen ließ und souverän alle Hürden bewältigte“, erklärte UJC-Präsident Reinhold Böhler nach dem Turnier erleichtert. Nun freut sich der Judoclub Dornbirn bereits auf das 12. Messestadtturnier 2024. „Wir sind auf jeden Fall gerüstet“, so der Präsident abschließend.