Jubilarfeier am Hohenemser LKH

56 Mitarbeiter am LKH Hohenems wurden für insgesamt 880 Jahre Betriebstreue geehrt

Hohenems. Als Dank für ihren langjährigen Einsatz am Landeskrankenhaus Hohenems wurden kürzlich 56 Bedienstete geehrt, sechs Pensionisten wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Die Mitarbeiter im Krankenhaus seien einerseits in der Medizin und der Pflege, andererseits aber auch in Bereichen wie der Technik, der Finanzabteilung, dem Personalbüro, dem Schreibbüro, Infoschalter, Küche, Lager und Apotheke u.v.m. gefordert, erklärte Hartner: „ Für diesen Einsatz möchten wir uns bei den heutigen Ehrengästen mit dieser Jubilarfeier herzlich bedanken.“ Auch die Pensionisten wurden geehrt und für ihre langjährige Arbeit am LKH bedankt. Der Gratulation und dem Dank schlossen sich auch Prim. Peter Fraunberger, die Primare Dr. Günter Höfle und Georg Weinländer sowie Pflegedirektor Arno Geiger an. Ein großes Lob gab es auch für die Küchenchefin Sonja Pratzner und ihr Team für das ausgezeichnete Buffet.