Jubiläumszunfttag zünftig gefeiert

Zunfttag der Handwerkerzunft Satteins mit Ehrungen, Vortrag und Kellerbesichtigung

SATTEINS Die traditionelle Handwerkermesse mit Pfarrvikar Gerold Reichart und der gemeinsame Fahnenzug zur Zunftversammlung im Volksschulsaal läuteten den Zunfttag zum 325. Jubiläum der Handwerkerzunft Satteins ein. Weitere Höhepunkte waren ein Gastreferat über das Handwerk des Verfassungsrechts durch Dr. Ewald Wiederin sowie die Besichtigung mehrerer, vielen noch unbekannter alter Gewölbekeller in der Gemeinde Satteins.

Zunftmeister Alfons Lins begrüßte im Namen der Handwerkerzunft Satteins die Gäste einschließlich dem designierten Bürgermeister der Gemeinde Satteins Andreas Dobler. Zu den besonderen Gästen der Veranstaltung zählten Zunftmeister Franz Huber und Christoph Klohs von der Handwerkerzunft Göfis-Frastanz, Zunftmeister Stefan Glatz von der Großhammerzunft Feldkirch, Zunftmeister Christian Heim von der Handwerkerzunft Oberer Walgau und Zunftmeister Josef Mähr von der Handwerkerzunft Schlins-Röns.

Zahlreiche Ehrungen

Die Handwerkerzunft Satteins ehrte auch heuer ihre langjährigen Mitglieder. Besonders geehrt wurden heuer für 40 Jahre Mitgliedschaft Georg Siegler, Sepp Hermann, Franz Sauler, Norbert Bader, Norbert Lins, Hanspeter Bischof, Erich Zimmermann und Hubert Frick, welche sogleich einstimmig vom Vorstand als Ehrenmitglieder ernannt wurden. Ebenso geehrt wurde Ulrich Dobler für sechzig Jahre Mitgliedschaft.

Spannender Vortrag

Der in Satteins aufgewachsene Dr. Ewald Wiederin studierte Rechtswissenschaft in Wien und lehrt seit 1984 an den Universitäten Salzburg und Wien. In seinem Gastreferat „Verfassungsrecht als Handwerk“ gelang es dem Universitätsprofessor, interessante Einblicke in seinen Beruf zu geben und die Entstehung von Gesetzen zu erklären.

Rückblick auf 2022

Zunftmeister Lins gab einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des Vorjahrs. So fand eine Jubiläumsveranstaltung zum Thema Wasser statt, am Tag des Wassers spielte zur Einweihung des Hochbehälters der Musikverein sowie die Band „Guat & günstig“ auf und an drei Tagen wurden 380 Schüler auf dem Wasserweg durch Satteins geführt.

Ein weiterer Höhepunkt war der gemeinsame Ausflug in die Partnergemeinde Ladis.

Keller besichtigt

Am Nachmittag wurden alte Gewölbekeller besichtigt. Auf dem Rundgang „unbekanntes Satteins“ präsentierte Hubert Metzler das Pfarrhaus und seine unterirdischen Schätze, wo allerlei hochprozentige Satteinser Erzeugnisse gekostet wurden. Weiter ging es in den Keller des Christa-Hauses, wo Herbert Christa einlud. Dieses Haus hat eine lange Geschichte und beherbergte einst ein Lebensmittel- und später ein Schuhgeschäft.

Bei Bier und Wein