Jubiläumswein ermittelt

Für das Bezirksmusikfest gab es für den „Muntafuner Wii“ eine Weinverkostung

Die Bürgermusik St. Gallenkirch feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum beim 37. Montafoner Bezirksmusikfest mit einem eigenen Festwein in diesem Sommer. In Kooperation mit der Generali Winzer-Initiative Probus und der Weinstraße Weinviertel wurde der sogenannte „Muntafuner Wii“ ins Leben gerufen. Dieser Tage ermittelte eine Publikumsjury in der Finalauskostung im Gemeindesaal in St. Gallenkirch aus 13 Weißweinen und vier Rotweinen die Siegerweine. Als Festwein ins Glas kommen wird der Weinviertel DAC Ried Saurüssel 2022 vom Weingut Roman Degn in Hohenruppersdorf und der Blaue Portugieser 2021 vom Weingut Josef Diem in Zellerndorf. Stefan Marlin, Obmann der Bürgermusik St. Gallenkirch, freut sich über den Jubiläumswein: „Der “Muntafuner Wii” wird unser Bezirksmusikfest Montafon weinkulinarisch bereichern. Mit dieser Kooperation gelingt es uns außerdem, eine Brücke zwischen unserem Tal und Österreichs größtem Weinanbaugebiet zu bauen.”