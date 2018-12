Jubiläumsmatinee im Salomon Sulzer Saal

Zur 10. Auflage der vorweihnachtlichen Matinee lud die Tonart Musikschule am Sonntagvormittag.

Isabella Pincsek-Huber (Piano, Vocals) wurde am Sonntag von Instrumentalist und Sänger Bastian Berchtold unterstützt. Das besinnliche Konzert „with a touch of christmas“ bescherte den Gästen musikalischen Hochgenuss und einen Hauch von Weihnachtsstimmung. Mit einem sorgfältig ausgewählten Repertoire entführten die beiden Vollblutmusiker ihr Publikum in die Welt von Ray Charles, Stevie Wonder und Astor Piazzolla. Über 300 Tangos komponierte Piazzolla im Laufe seines Lebens. Den Libertango zelebrierten Isabella Pinscek-Huber, die seit dem Jahr 2000 in der Musikschule tonart lehrt und Bastian Berchtold, der Multiinstrumentalist, für ihr Publikum in beeindruckender Weise. Hallelujah, i love him so, Goin to a town von Rufus Wainwright und Smile von Charlie Chaplin, eine Reihe von bekannten „Ohrwürmern“ bescherten dem Publikum einen wahren Hörgenuss. I’ll be home for Christmas – die Gäste ließen sich einstimmen auf eine beschauliche Weihnachtszeit.