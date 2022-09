Jubiläumskonzert zum Abschluss

Der Vorverkauf für das alljährliche Benefizkonzert von Günther Lutz hat begonnen.

Dornbirn. Es soll voraussichtlich das letzte Konzert werden, doch dies haben so prominente Musikgesellen wie die Rolling Stones oder Tina Turner auch schon des Öfteren angekündigt. Der Vorverkauf für das diesjährige Benefizweihnachtskonzert von Günther Lutz „rollt“ auf jeden Fall auf Hochtouren. Der umtriebige Musikant und Konzertorganisator steckt bereits mitten in den Vorbereitungen und blickt voller Vorfreude auf sein „wahrscheinlich doch Abschiedskonzert, man wird ja nicht jünger“, wie er betont. Das soll allerdings richtig stimmungsvoll und wieder unvergesslich für die zahlreichen Fans werden.

Auch das Musikprogramm für das große Event am 18. Dezember im Dornbirner Kulturhaus steht schon fest. So dürfen sich die Konzertbesucherinnen und -besucher auf Rhy Pan & Harp aus der Schweiz, die Dornbirner Weisenbläser, die Vorarlberger Chöre Frechdax, den Chornetto Chor sowie den Jugendchor Calypso freuen. „Der Gesamterlös soll dieses Jahr an die Vorarlberger Lebenshilfe, speziell den Sunnahof Tufers gehen. Diese Einrichtung hat mich sehr beeindruckt und ich würde mich freuen, wenn wir hier wieder Unterstützung geben könnten“, so Lutz. Mit Stolz blickt der Dornbirner auf rund 30 Weihnachtskonzerte sowie zahlreiche Frühlings-, Muttertags- und Kirchenkonzerte zurück. Die anstehende Veranstaltung wird dann seine insgesamt 50. werden. „Ein besonderes Jubiläum und gleichzeitig eine ideale Zahl, um aufzuhören“, meint er mit etwas Wehmut. (cth)