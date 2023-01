Jubiläumskonzert brachte stolze Spendensumme

Das Weihnachts-Benefizkonzert von Günther Lutz wurde wieder zu einem großen Erfolg.

Das Ländle stand heuer ganz besonders im Mittelpunkt, musikalisch wie auch in Sachen Benefiz. So gaben sich auf der Bühne die Dornbirner Weisenbläser sowie die Chöre Frechdax, Chornetto und Calypso die Ehre. Aus der benachbarten Schweiz sorgten Rhy Pan & Harp für besinnliche Momente und viel Applaus. Über den stolzen Spendenerlös aus den diesjährigen Konzerteinnahmen über 9.150 Euro darf sich der Sunnahof in Tufers dieses Jahr freuen. „Diese Einrichtung hat mich sehr beeindruckt und bewegt und seit Beginn meiner Konzertkarriere war es mir immer wichtig, wertvolle Einrichtungen und engagierte Menschen in Vorarlberg zu unterstützen“, erklärte Günther Lutz und zeigte sich sehr dankbar für die Unterstützung seiner treuen Konzertbesucherinnen und -besucher.