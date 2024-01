Jubiläumsjahr: Festlicher Auftakt in Götzis

Um die diesjährigen bedeutsamen Jubiläen der drei Vereine Gemeindemusik, Bürgermusik und Freiwillige Ortsfeuerwehr zu würdigen, lud die Marktgemeinde Götzis die Mitglieder zu einem festlichen Empfang Kulturbühne AMBACH ein.

„Vereine sind das Herz einer lebendigen Gemeinde. Mit diesen Jubiläen stehen sie für Tradition und die Zukunft. Herzliche Gratulation und ein großes Danke an alle, die sich in den Verein in Götzis einbringen,“ so Manfred Böhmwalder.

Thomas Kirisits wies in seiner Rede auf die bewegte und bunte Vergangenheit der beiden Musikkapellen und der Freiwilligen Feuerwehr hin. Im Gründungsjahr der Musikkapellen 1824 lebten etwa nur 2000 Menschen in Götzis, nachdem sich die Marktgemeinde gerade erst von einer schlimmen Hungerkatastrophe erholt hatte. Politische Mitsprache der Bevölkerung war nicht vorgesehen, die Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt, aber im Schutz der Kirche konnte man wenigstens musizieren. So kam es zur Gründungsversammlung der „Musikbande Götzis“. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entzündete sich in Götzis ein Dorfstreit um den Standort für die Errichtung einer neuen Pfarrkirche. Mit diesem Streit sowie aufgrund unterschiedlicher politischer Überzeugungen endete auch die gemeinsame Geschichte der Götzner Blasmusik. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg waren die großen Auseinandersetzungen vorbei, und die beiden Kapellen existierten friedlich nebeneinander. Beide Vereine waren geprägt von einer unglaublichen Aktivität: Zahlreiche Konzerte wurden gegeben, an Wertungsspielen, Vereinsausflügen, Musikfesten und Faschingsunterhaltungen wurde teilgenommen. Ein engagierter Einsatz für den musikalischen Nachwuchs, die Freude am Experimentieren und das Musizieren in kleinen Gruppen oder in Big-Band-Besetzungen sprechen für beide Vereine.