Jubiläumsfestwoche anlässlich 35 Jahre allerArt Bludenz

Bludenz. Der auf die Förderung von Kunst und Kultur ausgerichtete Bludenzer Verein „allerArt“, der auch den Kunstraum Remise betreibt, feiert in diesem Jahr sein fünfunddreißigstes Bestandsjahr.

Aus diesem Grund ist von 11. bis 16. September eine Jubiläumswoche mit geballten Inhalten angesagt. So findet am Montag, den 11. September, um 20.00 Uhr ein Literarischer Salon zum Roman „Der Magier im Kreml“ des italienisch-schweizerischen Schriftstellers Giuliano da Empoli statt. Am 12. September, ebenfalls um 20.00 Uhr, folgt eine Lesung von Verena Roßbacher und am Mittwoch, den 13. September, eine Leinwandlounge, im Rahmen derer der Film „Der Palast des Postboten“ von Nils Tavernier gezeigt wird. Am 14. September findet sodann die Vernissage „Clinch“ von Liesl Raff statt. Im Rahmen der Musikmeile steht am 15. September ein Konzert des „radio.string.quartets“ auf dem Programm, und den Abschluss der Festwoche bildet am 16. September der Vortrag „Kultur ist alles. Aber nicht alles ist Kultur“ des Philosophen Konrad Paul Liessmann.