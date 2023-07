Jubiläumsfest der Stadtmusik Bludenz

Großes Parkfest - Stadtmusik Bludenz am 14. und 15. Juli in Feierlaune – Neue Trachten müssen angeschafft werden

Die Bludenzer Stadtmusikanten wissen ihre Feste zu feiern. „Und wenn das 175-Jahr-Jubiläum des Vereins nicht ein wirklich guter Grund für ein Fest ist“, lacht Obfrau Doris Tagwerker. Die Vorbereitungen laufen auf jeden Fall auch Hochtouren und die Vorfreude ist riesig. Denn fünf Jahre nach dem legendären Parkfest im Plettenbergpark soll heuer wieder an zwei Tagen die Post abgehen. Heuer ist es am Freitag, 14. und Samstag, 15. Juli soweit. An diesen zwei Tagen steht die Alpenstadt ganz im Zeichen der Blasmusik.