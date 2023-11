Jubiläumsfeier beim SC2000

Der Lustenauer Freizeitverein SC2000 feierte sein 50-jähriges Bestehen.

Lustenau Vor einem halben Jahrhundert gründeten fünf Freunde den Lustenauer Freizeitverein SC2000. Ziel war es, sich gemeinsam sportlich zu betätigen. An der Spitze stand während all dieser Jahre Hermann Alge als Obmann. Mittlerweile zählt der Verein gut 120 Mitglieder. Vergangenen Samstag feierten sie im Theresienheim ihr 50-jähriges Bestehen. Hermann Alge und einige Vorstandsmitglieder übergaben im Zuge dieses feierlichen Anlasses ihr Amt in jüngere Hände.

Im Jahr 1973 wurde der SC2000 gegründet. „Wir wollten Eishockeyspielen, da die neu gebaute Rheinhalle nur an Vereine vermietet wurde, mussten wir eben einen Verein ins Leben rufen“, erzählte Schriftführer Lothar Bösch. Die Gründungsmitglieder fanden rasch weitere Interessierte, bis heute mischt die SC2000-Eishockeymannschaft erfolgreich in der Vorarlberger Eishockey-Liga (VEHL) mit.

Das Angebot wurde mit der Zeit auch auf den Sommer ausgeweitete. In den 80er Jahren kam das Fußballspielen dazu, seit einigen Jahren auch das gemeinsame Radfahren. Heute ist der SC2000 fest etabliert in der Lustenauer Vereinslandschaft mit mehr als 15 Veranstaltungen pro Jahr. Die Mitglieder organisieren regelmäßig Familienradausflüge, Skigymnastik, Mountainbike-Wochen, Preisjassen und das Lustenauer Ortsvereineturnier. An diesem Fußball-Event des SC2000 nehmen jährlich 30 Hobby- und Firmenmannschaften auf dem Fußballplatz an der Holzstraße teil.