Jubiläumsbrunch am Sonntag, den 25. September 2022 ab 10.00 Uhr

In zwanzig Jahren wurden selbstbestimmte und nachhaltige Projekte in Tansania entwickelt. Gemeinsam möchten wir im Wiesenbachsaal in SchlinsDanke sagen.

Liebe Freunde und Interessierte von Mdabulo|Kilolo,

Es wird ein vielfältiges Programm geboten. Es erwartet Euch afrikanische Livemusik und ein Impulsvortrag von Hannes Rauch über die "Kunst" des Erwachsenwerdens der Waisen, weiters werden ein Kinderprogramm, eine Tombolaverlosung, Verkaufsstände mit Produkten aus der Projektregion und natürlich ein reichhaltiges Buffet mit allerlei Köstlichkeiten geboten.

Ein paar Gedanken zu den verwirklichten Projekten:

In den letzten Jahren lag das Hauptaugenmerk im Aufbau von Infrastruktur für Schulen, Wasserversorgung und Waisenunterstützung sowie die Etablierung der Handwerks- und Landwirtschaftsausbildung. Es wurden viele Gebäude wie Werkstätten, Klassenzimmer, Verwaltungsgebäude, ein Seminarhaus in Mafinga, dezentrale Dorfzentren, Stallungen und Internatsgebäude gebaut. Auf Grund der neu errichteten Wertkarten-Brunnenstationen, Pumphäuser und Wassertanks erhalten bereits über 30.000 Menschen Zugang zu sauberem und leistbarem Trinkwasser. 11.000 Waisenkinder werden in beinahe 70 Dörfern betreut. Alle Waisenkinder können kostenlos die Schule besuchen, bekommen Schuluniformen, Pullover und neuerdings auch Kinderlederschuhe aus den RDO- Werkstätten. Aktuell gibt es mehr als 400 Waisenkinder, die in einer Ausbildung sind bzw. studieren. Es finden regelmäßig Verteilungen von Sonnenblumenöl (teils aus RDO Anbau und Pressung) an die Waisenkinder statt. Es werden auch Gemeinschaftsfelder und Obstgärten nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet und auch die Bienenzucht hat eine größere Bedeutung bekommen. Die Ausbildung in den einzelnen Handwerksausbildungen beinhaltet praktische und theoretische Kurse über drei Jahre und wird durch eine vom Staat kommissionierte Prüfung abgeschlossen.



Wir stellen mit großer Freude fest, dass sich durch unsere Zusammenarbeit mit RDO Mdabulo|Kilolo das Leben und der Zusammenhalt unter den Menschen in der Region sehr verbessert hat.

Wir laden herzlich ein und freuen uns auf Euer Kommen!