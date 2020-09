Jubiläumsausstellung 20 I 20

Wir laden ein zur Vernissage der Jubiläumsausstellung 20/20 am Sonntag, den, 20. September 2020 um 17.00 Uhr in die Villa Falkenhorst ein.

Viele Persönlichkeiten haben Falkenhorst geprägt, viele Künstler_innen haben Spuren hinterlassen, viele Menschen diesen Ort mitgestaltet. All diesen in einer einzigen Ausstellung gerecht zu werden – ein Ding der Unmöglichkeit! Was jedoch gezeigt werden kann ist die Unterschiedlichkeit, Vielfalt und das breite Spektrum der bildenden und darstellenden Kunst, die auf Falkenhorst für eine Zeit eine Heimat gefunden hat. Die 20 Künstler_innen stehen so stellvertretend für alle, denen Falkenhorst am Herzen liegt.