Jubiläumsauflage am Montikel muss weiter warten

50. internationale Motocross-Rennen in Tosters auf 2022 verschoben

FELDKIRCH/TOSTERS. Nach der Absage im Vorjahr wird auch heuer das 50. vom MCCM Feldkirch organisierte internationale Motocross-Rennen auf dem Tostner Hausberg St. Corneli, das am 3./4. Juli ausgetragen hätte werden sollen, nicht stattfinden. Weiter warten heißt es für die rund 10.000 Fans an der Strecke und auch für die 400 Topfahrer, bis sie die spezielle Atmosphäre wieder genießen können. „Die Großveranstaltung ist auch in diesem Jahr auch Sicherheitsgründen leider nicht durchführbar. Der Veranstalter kann keine zugewiesenen Sitzplätze und deren Abstandregeln gewährleisten. Der Aufwand und das Risiko von einem möglichen Cluster wäre viel zu groß“, sagt Moto-Cross-Club Montfort (MCCM) Feldkirch Präsident Michael Zimmermann zur zweiten Absage in Folge. Ein wesentlicher Grund zur erneuten Verschiebung der Jubiläumsauflage ist auch, dass die Topsportler aus England und Skandinavien höchstwahrscheinlich zum Zeitpunkt des geplanten Rennen erst gar nicht normal ins Ausland reisen dürften. Als Highlight des 50. Motocross-Rennen in Tosters sind wieder Europameisterschaftsläufe im Seitenwagengespann mit allen Stars der Motorsportszene vorgesehen. Dazu sind auch mehrere Investitutionen nötig und persönliche Kontakte mit einigen größeren und kleineren Sponsoren. Der Streckenaufbau ist seit der Wiederauferstehung der letzten Jahre immer sehr umfangreich und erfordert viel Vorlaufzeit. Nur durch das Entgegenkommen der Grundstücksbesitzer und Landwirte sei es überhaupt möglich, dass zwei Tage lang die Motocross-Elite des Dreiländerecks Station in Tosters machen kann. Mehr als 200 freiwillige Helfer sind stets über zwei Tage bei dem Event im Einsatz. Die Motoren am Tostner Montikel brüllen also erst im Sommer 2022 wieder.VN-TK