Jubiläums-Trailchallenge im Nobelort Lech im Livestream

600 Starter sorgen bei der fünften Auflage der Trailchallenge für einen neuen Teilnehmerrekord.

Am 19. August gastiert in Lech am Arlberg zum fünften Mal die Trailrunning Szene. „Der Weiße Ring – Die Trailchallenge“ feiert 5 Jahre Jubiläum. Zum Jubiläum gibt’s die neue 41,7 km Marathonstecke und 2.972 Höhenmeter als spezielle Herausforderung für alle Helden und Heldinnen. Mit 600 Starter gibt es zum fünften Geburtstag einen neuen Teilnehmer-Rekord.