Jubiläum ohne große Feier

Der Altacher Rock- und Pop-Chor VoX - Voices of Xiberg feierte dieser Tage sein neunjähriges Bestehen.

Altach. Fast genau vor neun Jahren wurde in Altach der Rock- und Pop-Chor VoX – Voices of Xiberg aus der Taufe gehoben und begeistert seither das Publikum mit der Leidenschaft fürs Singen. Die Corona Situation hat aber auch dem Chor zu schaffen gemacht und so ist derzeit auch das (noch) geplante Konzert im Juni mehr als fraglich.

Musikszene zu einseitig

Auch wenn die Mitglieder von Voices of Xiberg aktuell, wie alle anderen Vereine auch, leider nicht gemeinsam proben und auftreten dürfen, blicken die Musikfreunde auf die letzten Jahre zurück. Am 14. Februar 2012 begann die musikalische Reise von VoX – Voices of Xiberg – gegründet von Obfrau Nadja Nachbaur, welcher die Musikszene in Vorarlberg damals zu langweilig beziehungsweise einseitig war. „Aus diesem Grund wurde VoX auch als Rock- und Pop-Chor gegründet und diesem Credo sind wir bis heute treu geblieben“, blickt die Vereinsobfrau zurück.

Chorgemeinschaft wird groß geschrieben

Und schon bei der ersten Probe Anfang 2012 waren 14 singbegeisterte Rock- und Pop-Liebhaber dabei – mittlerweile zählt der Chor über 30 leidenschaftliche Musikfreunde zwischen 24 und 60 Jahren. Neben den laufenden Proben und Auftritten wird bei den „Chörlern“ aber auch eine gute Chorgemeinschaft groß geschrieben. „Singen ist das eine, aber ein gutes und respektvolles Miteinander mit viel Spaß, gemeinsamen Aktivitäten und Zusammenhalt sind etwas, was bei uns wirklich super funktioniert und was ich an VoX extrem schätze“, so Nadja Nachbaur.

Tolle gesangliche Entwicklung

So hat sich in den Jahren auch eine tolle Gemeinschaft entwickelt und Hüttenwochenenden und Ausflüge sorgen laufend für einen engen Zusammenhalt. Aber auch musikalisch gab es eine laufende Entwicklung. „Aus meiner Sicht hat neben dem Spaß am Singen, auch der Ehrgeiz des Chores zugenommen. Die Mitglieder wollen stets alles auswendig singen und haben auch Mut zum experimentieren. Es fand im Laufe der Jahre auch eine tolle gesangliche Entwicklung statt“, freut sich auch Chorleiter Florian Kresser.

Freudige Vorschau in die Zukunft