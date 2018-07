Jubiläum, Nassbewerb und eine Fahrzeugsegnung

Abwechslungsreiches Programm anlässlich 140 Jahre Feuerwehr Zwischenwasser

Zwischenwasser. Ein einzigartiges Fest war es, dass Matthias Natter, seines Zeichens Kommandant der Ortsfeuerwehr Zwischenwasser, zusammen mit seinen Kameraden und mit der Hilfe der anderen Ortsvereine auf die Beine gestellt haben. An den drei Tagen wurde garantiert keinem langweilig zu abwechslungsreich war das gebotene Programm. Den Auftakt bestritt die Südtiroler Band Volxrock mit der einer langen Nacht der Tracht im Festzelt. Da waren die zahlreichen Teilnehmer des Nassleistungswettbewerbs der Bezirke Feldkirch/Dornbirn, aber noch nicht dabei, für die ging es am Samstag bereits um sieben Uhr mit einem kräfteraubenden Wettkampf Tag los. Der wurde dann eine klare Angelegenheit für die Wehren aus der Jagdbergregion. Am Ende setzte sich das Team aus Röns knapp vor Schnifis und Satteins durch. Insgesamt waren bei dem anspruchsvollen und spannenden Wettbewerb 59 Mannschaften aus Vorarlberg, Deutschland und Liechtenstein am Start. Gefeiert wurde dann zusammen bei rockig-steirischen Klängen der „Ilztalgranaten“.