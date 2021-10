Jubiläum mit Wehmut

In diesem Jahr feiert die Turnerschaft Mäder ihr 30jähriges Bestehen – große Feierlichkeiten können allerdings nicht stattfinden.

Nachdem im vergangenen Jahr fast alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten und auch das traditionelle Nikolausturnen erstmals nicht stattfinden konnte, freuten sich die Mitglieder der Turnerschaft in Mäder in diesem Jahr dann doch wieder vermehrt in die Turnhalle zu dürfen. Unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen konnte nun auch der Start für die Saison 2021/22 eingeläutet werden und die aktiven Sportler und Trainer freuen sich auf eine möglichst „normale“ Saison. „Wir hoffen, möglichst ohne weitere Unterbrechung durch die Saison zu kommen, da wir in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mäder die Auflagen, Hygiene und Abstandsregeln mit bestem Wissen und Gewissen für die Trainingseinheiten einhalten“, so Vereinsobfrau Sandra Böckle.