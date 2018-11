Jubiläum, Kaiserwetter und der Faschingsauftakt

25. Auflage des Frastanzer Herbstmarkts

Frastanz. Faschingseröffnung in der Narrenhochburg und der traditionelle Herbstmarkt – zwei Höhepunkte im Kalender von Frastanz, die an sich schon für sich selbst stehen und für Stimmung garantieren. Wenn dann diese beiden zusammenfallen und der Markt zudem noch sein silbernes Jubiläum feiert, dann herrscht Ausnahmezustand. Als perfekte Abrundung, zeigte sich der Herbst noch von seiner schönsten Seite, die Sonne strahlte prächtig vom Himmel. Das Organisationsteam rund WIGE-Obmann Walter Gohm, Alexander Krista und Rainer Hartmann, hatte alle Hände voll zu tun, strahlte aber ob des großen Andrangs um die Wette. Gleichzeitig ging es an Markt- und Verpflegungsständen so richtig rund, die meisten Frastanzer Küchen blieben so kalt.