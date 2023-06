Jubiläum für Pioniere des fairen Handels

Geselliges Sommerfest anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Weltladens in Wolfurt.

Als sich vor 40 Jahren ein engagiertes Team mit Weitblick und Sinn für Gerechtigkeit zusammenschloss, um auch in Wolfurt fair gehandelte Produkte wie etwa Kaffee oder Schokolade unter die Bevölkerung zu bringen, ahnte noch niemand, dass der Weltladen einmal so eine breitgefächerte Produktpalette anbieten wird. Mittlerweile ist der Weltladen aus der Ladenzeile in der Kellhofstraße nicht mehr wegzudenken. Von „Fair-Fashion“ über wohlschmeckende Gewürze bis hin zu liebevollen Basteleien oder Naturkosmetikprodukten reicht das Angebot.

Gerade heute ist es den Verantwortlichen mit „Welt-Fair-Eins“-Obmann Klemens Thaler sowie Weltladen-GF Simone Wolf an der Spitze ein großes Anliegen, nicht nur die vielfältigen Produkte an den Mann bzw. die Frau zu bringen, sondern vor allem das Wesen des fairen Handels immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Vizebgm. Angelika Moosbrugger, die dem engagierten Team recht herzlich zum Jubiläum gratulierte, betonte in ihrer Ansprache, dass „unser Wohlstand von vielen anderen auf der Welt ermöglicht wird. Fairer Handel bedeutet nicht nur Chancen für benachteiligte Produzenten, sondern auch weltweiter Umweltschutz und schlussendlich gutes Zusammenleben für alle.“ In diesem Sinne wurde das Jubiläum bei gemütlichem Beisammensein samt Kinderprogramm, Tombola, Musik von „CC and the Flower“ und kulinarischen Köstlichkeiten genossen.