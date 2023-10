Jubiläen der Pfarrkirche und ihrer Glocken

Silbertal. (sco) Im Montafoner Bergbaumuseum in der Gemeinde Silbertal ist vor Kurzem die Ausstellung „130 Jahre Neue Pfarrkirche Silbertal“ eröffnet worden.

Ehrfurchtsvoll standen die Teilnehmenden der Ausstellungseröffnung „130 Jahre Pfarrkirche Silbertal“ neulich vor der „Taler Kilka“, dem Treffpunkt der Veranstaltung. In seinen Worten zog Pfarrer Hans Tinkhauser – bildlich gesprochen – den Hut vor der Leistung der damals bettelarmen Silbertaler Bevölkerung. „Die Neue Pfarrkirche ist ein wunderschönes Bauwerk, aussen wie innen”, schwärmte der Seelsorger. “Die Silbertaler Kirche ist die einzige in Vorarlberg, die nicht renoviert worden ist; sie befindet sich großteils im Originalzustand”, führte er weiter aus. Der Eröffnung der Ausstellung im Montafoner Bergbaumuseum ging eine Kirchenführung mit Kuratorin Sophie Maier voraus. Neben dem Jubiläum des Sakraljuwels wird derzeit auch das 100-jährige Bestehen der Silbertaler Glocken aus dem Jahr 1923 gefeiert. Beide Jubiläen zusammen bieten einen willkommenen Anlass, „den mühevollen und kostspieligen Bau und die Geschichte der Pfarre in einer Ausstellung zu beleuchten und anhand von Originaldokumenten und Abbildungen zu veranschaulichen. Auch zum alten Pfarrhof gibt es neueste bauhistorische Forschungen, die in der Ausstellung zur Sprache kommen”, machten die Montafoner Museen aufmerksam.