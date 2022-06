Jubelnde Leseratten

Die Sieger des Lesewettbewerbs der Mittelschule Rheindorf wurden beim Schulfest feierlich präsentiert.

Damit die Schüler für das Lesen motiviert werden, veranstaltet die Schule jährlich eine Leserallye Dabei geht es darum, als Klasse möglichst viele Bücher zu lesen und im Anschluss ein Lesequiz zu beantworten. „Alle Klassen der Schule machen mit. Diejenige, die am meisten gelesen hat, gewinnt“, erklärte Direktor Gerd Neururer das Prozedere den vielen anwesenden Eltern beim Schulfest. Dann endlich war es so weit und Lehrerin Christine Hopfner kam mit einem großen Gutschein auf die Bühne zu Direktor Neururer. Dieser erklärte die Schüler der 1a-Klasse mit 830 gelesenen Büchern zu den Siegern des Wettbewerbs. Unter großem Jubel nahmen die Schüler den Gutschein entgegen.

„Im vergangenen Schuljahr habt ihr Schüler Außergewöhnliches geleistet. Das habt ihr wirklich gut gemacht“, sagte Gerd Neururer stolz. Trotz all den täglichen Herausforderungen mit der Pandemie gab es zusätzlich Schüler, die sogar an Wettbewerben teilgenommen und dabei sehr erfolgreich waren. Die Volleyball-Mädchen der Schule wurden für die Teilnahme an einem Turnier geehrt. Und dann präsentierte er die Schachspielerinnen der Schule, die bei den Bundesschachmeisterschaften in Linz den dritten Platz erspielt haben. „Wir haben die drittbeste Schülermannschaft in ganz Österreich“, erklärte er.