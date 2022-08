Jubel bei den Dornbirn Indians

Marcel Theiner gewinnt mit Team Austria den U23- European Baseball Championship Qualifier.

Dornbirn. An Dramatik war das kürzlich in Ljubljana (Slowenien) veranstaltete Finale des U23 EM-Qualifiers kaum zu überbieten. Mit von der Partie war auch ein Spieler aus Dornbirn. Marcel Theiner von den Dornbirn Indians freute sich über die Einberufung ins U23-Team und zeigte eine starke Leistung beim Turnier.

Erst im 7. Inning gelang den Österreichern der erste und einzige Run. Bei zwei Outs bekam Marcel Mariette (Legionäre) einen Walk und konnte nach einem Wild Pitch auf die zweite Base vorrücken. Daraufhin bekam Indians Spieler Marcel Theiner einen Intentional Walk und auf den anschließenden Hit von Julian Faulhaber (Ducks) konnten die Österreicher erstmals anschreiben. Weitere Runs waren dann auch nicht mehr nötig und am Ende gewann Österreich mit einem 1:0 Sieg nicht nur den EM-Qualifier, sondern spielt damit im nächsten Jahr auch im „Konzert der Großen“ mit.

„Marcel spielte einen tollen EM-Qualifier und gehörte mit zwei Homeruns, sechst RBIs, acht Runs und einer .500 Batting-Average zu den Stützen des Teams. Wir können nur sagen, ´well done Tiny, we are so proud of you!“, zeigte sich Wolfgang Pschorr, sportlicher Leiter der Indians begeistert.

Die Play Offs stehen vor der Tür

Vor dem ersten Spielwochenende zum Start der Baseball Bundesliga Playoffs gibt sich Pschorr zudem optimistisch. Die Indians konnten am letzten Spieltag den fünften Divisionstitel in Folge sicherstellen. „Wichtiger als der Divisionstitel selbst, ist das was damit verbunden ist und das war uns wichtig. Durch den Gewinn konnten wir unseren Gegner für das Viertelfinale an zweiter Stelle auswählen und haben im Viertelfinale potentielles Halbfinale-Heimrecht“, so Pschorr. Entschieden haben sich die Dornbirner für die Hard Bulls. Man ist sich zwar bewusst, dass die Harder kein leichter Gegner sein werden, „dennoch ist es uns gelungen fünf von sechs Spielen gegen sie zu gewinnen und das hat am Ende dafürgesprochen, wie auch der kurze Anfahrtsweg und die garantiert gute Stimmung unter den Zuschauern, sowohl in Hard als auch in Dornbirn“, Pschorr weiter.