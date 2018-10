Journalistische Talente gesucht

Junge Schreibtalente können sich bis 4. November 2018 für das neue aha Youth Reporter Team bewerben.

Traumberuf JournalistIn? Wer gerne schreibt, beobachtet, reflektiert und Dinge auf den Punkt bringt, kann sich beim neuen aha Youth Reporter Team als JournalistIn ausprobieren. Auf die NachwuchsreporterInnen wartet ein kostenloses journalistisches Basistraining in Wien und vor allem die Möglichkeit, eigene Beiträge zu verfassen. Diese werden auf dem aha-Blog www.ahamomente.at veröffentlicht, sowie regelmäßig auch im Wann & Wo und auf dem Youth Reporter Blog des österreichischen Jugendportals. Eine, die dort schon ihre Beiträge veröffentlicht ist Pauline Tagwerker, 19 Jahre, aus Feldkirch. „Als Youth Reporterin gefällt mir besonders gut, dass ich mir selbst aussuchen darf, über was ich schreiben möchte und wie ich ein Thema, das mir am Herzen liegt, bestmöglich umsetze. Außerdem habe ich die Möglichkeit, Veranstaltungen zu besuchen, neue Kontakte zu knüpfen und immer wieder etwas Neues dazuzulernen.“