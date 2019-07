Journalistin fordert: Hunde und Katzen abschaffen - dem Klima zuliebe

In einem Kommentar in der Tageszeitung "Neues Deutschland" hat eine Journalistin die Abschaffung von Hunden und Katzen gefordert. Grund sei die Klimabelastung der fleischfressenden Tiere. Doch der Artikel sorgt im Netz für Empörung.

Der Klimaschutz wird rückt weltweit immer weiter in den Mittelpunkt. Klimanotstände wurden in vielen Städten und Ländern schon verhängt. Doch wie weit würden Menschen für ein besser Klima gehen?

Journalistin will "Köter abschaffen"

Die Journalistin Katharina Schwirkus sorgt nun mit ihren Aussagen für breites Entsetzen. Sie fordert nämlich: "Lasst uns die Köter abschaffen." In ihrem Kommentar schreibt sie, dass die Haustiere "ekelhafte Ausscheidungen" hätten, die schlecht abbaubar wären. Außerdem seien sie "schlecht für das Klima" seien.

Sie würden Fleisch fressen, was zu einem Ausstoß von Kohlenstoffdioxid führen würde. Als Argumente führt sie Ökobilanzen an. "Die Ökobilanz eines Hundes entspricht einer jährlichen Autofahrleistung von 3700 Kilometern, die einer Katze 1400 jährlichen Fahrkilometern. Ein durchschnittliches Fahrzeug in Deutschland legt pro Jahr 130000 Kilometer zurück", schreibt Schwirkus.