Jonas Müller holt sich EM-Gold

Jonas Müller (m.) holt sich EM-Gold vor Nico Gleirscher (l.) und dem Deutschen Max Langenhan (r.). ©Winner Jonas Mueller of Austria, center, celebrates besides second placed Nico Gleirscher of Austria, left, and third placed Max Langenhan of Germany during the men's sprint race at the Luge World Cup in Igls near Innsbruck, Austria, Sunday, Jan. 14, 2023. (AP Photo/Matthias Schrader)