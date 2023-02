Jonas Müller ist weiterhin in guter Form

©Österreichischer Rodelverband

Jonas Müller weiter in Top-Form

Winterberg (VRV). Nach WM-Gold in Oberhof, gefolgt von einem kleinen Ausrutscher in Altenberg, schlug Weltmeister Jonas Müller vom Rodelclub Sparkasse Bludenz in Winterberg wieder zu.

Sowohl im klassischen Einsitzer als auch im Sprintbewerb gelangen Jonas Müller saubere Läufe, er musste sich nur dem Deutschen Max Langenhan geschlagen geben und belegte in beiden Bewerben jeweils Rang 2. In der Gesamtwertung der Sprintbewerbe konnte Müller mit Rang 3 eine kleine Kristallkugel mit nach Hause nehmen.

Gute Leistungen auch von Müller/Frauscher

Auch Jonas-Bruder Yannick Müller mit seinem Tiroler Partner Armin Frauscher konnten mit dem Winterberg-Wochenende zufrieden sein. Zwar zauberten sie im klassischen Doppelsitzerbewerb und belegten nur Rang 10, im Sprintbewerb gelang ihnen aber mit Rang 4 eine Top-Platzierung. Das genügte, um in der Endwertung der Sprintbewerbe mit Rang 3 eine Kristallkugel zu erobern. Nach wie vor mit ihrer Form zu kämpfen haben Thomas Steu/Lorenz Koller. Zwar belegten sie trotz fehlerhafter Fahrten im klassischen Doppelsitzer noch Rang 6, im Sprintbewerb verhauten sie aber komplett den Start und mussten sich mit Rang 12 begnügen. In der Gesamtwertung der Sprintbewerbe landeten sie auf Rang 7.

Nächstes Wochenende übersiedelt der Rodeltross ins schweizerische St. Moritz, wo auf der Natureisbahn der vorletzte Weltcupbewerb dieser Saison stattfindet.