Jonas Hock mit Andy & The Voice

Bei fast herbstlichen Temperaturen hatten sich zahlreiche Musikfans und Freunde von jazzigen Klängen nach Götzis aufgemacht, um in dieser Sommersaison den letzten Jonas Hock zu genießen.

Götzis Die Musikfreunde aller Altersgruppen ließen sich am Samstagabend den vierten und letzten Jonas Hock vor dem Jonas Schlössle nicht entgehen. „Andy & the Voice“ hatten viele Lieder im Gepäck. Andreas und Stefanie Veit sind schon seit vielen Jahren ein Paar. Und beide haben sich zeitlebens der Musik und dem Gesang verschrieben. Neben verschiedenen Auftritten in Tirol, der Schweiz und in Wien wurde es wieder Zeit für ein „Heimspiel“. Die Konzertbesucher fühlten sich wohl vor dem Jonas Schlössle bei Musik und amerikanischem Flair. Kulinarisch wurden die Besucher vom Schlössle Team verwöhnt und an der Schlössle Bar wurde so mancher Aperol Spritz gemixt. Nach dem Live Konzert unterhielt DJ Toni die Gäste im Schlössle Keller. Neben Harry und Andrea Oberdorfer unterhielten sich auch Gerhard Müller mit Alexandra, Maria Ellensohn-Schmid, Elke Allgäuer und Christian Kräutler gut am Spätsommerabend. Uwe Willidal nahm den Jonas Hock zum Anlass, um seinen Geburtstag zu feiern. VER