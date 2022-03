Joker stach! Sismanlar traf im Doppelpack in einer Minute

Der Götzner schoss im 2:0-Heimsieg der AKA Vorarlberg gegen Admira Wacker beide Treffer.

Ein Sieg und zwei Niederlagen gab es für die heimischen Akademie Mannschaften im Heimspiel gegen die Alterskollegen aus der Südstadt. Der Götzner Dogukan Sismanlar, erst in der 73. Minute für den Viktoria Bregenz Spieler Valentin Matkovic eingewechselt, besorgte in der Schlussphase mit zwei Toren in einer Minute für den 2:0-Heimerfolg der Unter-18-Jährigen (86./87.). Der Lauteracher Mauro Hämmerle führt nun in der Unter-15-Altersstufe mit dreizehn Treffern die Torschützenliste an. Sein Treffer der jüngsten Talente des Landes war zuwenig, nach fünf ungeschlagenen Partien mit zwei Siegen und drei Remis kassiert die Truppe von Trainer Ahmet Cil eine 1:2-Niederlage gegen Admira Wacker. Zum zweiten Mal in sieben Tagen verließ auch die U-16-Mannschaft von Coach Helmut Hafner gegen eine Wiener Auswahl den Platz als Verlierer. Das 1:3 war schon zur Pause der Endstand.