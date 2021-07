Johnson & Johnson erwartet 2,5 Mrd. Dollar Umsatz

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hebt nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal seine Jahresziele an. Für Rückenwind sorgt auch das Geschäft mit dem Covid-19-Impfstoff des Unternehmens.

Für 2021 rechnet J&J nun mit einem Umsatz von 93,8 bis 94,6 Mrd. Dollar (79,7 bis 80,3 Mrd. Euro). Ohne den Covid-19-Impfstoff wären es 91,3 bis 92,1 Mrd. Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher hatte J&J für heuer 90,6 bis 91,6 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie hob der Konzern an.