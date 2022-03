Johannes Rauch nach Wien? Das sagen Zadra und Hammerer

Rauch soll es werden

Aus Vorarlberger Sicht ist jedoch besonders spannend, wer ihm nachfolgen soll. Es handelt sich nämlich aller Voraussicht nach um Landesrat Johannes Rauch. Das ist insofern bemerkenswert, weil Johannes Rauch in Vorarlberg ja schon die Funktion als Landessprecher an die neue Doppelspitze Zadra und Hammerer abgegeben hat.

Zadra: "Auf alle Eventualtiäten vorbereitet"

Im VOL.AT-Gespräch sagt Daniel Zadra, dass er aktuell nichts zur möglichen Personalrochade sagen könne. Auf die Frage, wer denn Johannes Rauch als Landesrat nachfolgen könnte, meint er. "Ich kann keiner Entscheidung vorgreifen. Wir sind basisdemokratisch organisiert. Nur so viel: Falls es wirklich so kommt, sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet."

Weichen werden gestellt

Seine Kollegin an der Vorarlberger Landesspitze, Eva Hammerer, befindet sich jedenfalls schon auf dem Weg nach Wien, wo morgen der erweiterte Bundesvorstand tagen wird. Auch sie kann aktuell noch nichts bestätigen, aber auch nicht dementieren. "Das Telefon ist heute schon heiß gelaufen", sagt sie gegenüber VOL.AT. "Wir werden sehen, welche Weichen morgen im Bundesvorstand gestellt werden."

Rauch ist politisch unbeschädigt

Aus Vorarlberger Landesregierungskreisen wurde der APA inzwischen bestätigt, dass Vorarlbergs Umweltlandesrat nach Wien wechseln soll. Von Rauch selbst gibt es dazu noch keine Wortmeldung. Falls Johannes Rauch wirklich auf die Regierungsbank wechselt, wäre er mit Magnus Brunner der zweite Minister aus Vorarlberg. Für Rauch, der dem Vernehmen nach eigentlich kürzertreten wollte, wäre es die Krönung seiner politischen Karriere. Er führte die Grünen in Vorarlberg aus dem Keller in die Landesregierung und könnte jetzt - politisch unbeschädigt und mit reiner Weste - für die nächsten rund zwei Jahre in die Bundesregierung wechseln.