Jogi Löw bald wieder Nationaltrainer?

Die Fußball-Gerüchteküche brodelt: Wird der ehemalige deutsche Bundestrainer Jogi Löw bald Trainer einer anderen Nationalmannschaft?

Aus für Kuntz als türkischer Nationaltrainer?

Viel Kritik und eine baldige Ankündigung

Die Kritik an Kuntz schien in letzter Zeit immer mehr zu werden. Vor allem die kürzliche Niederlage der türkischen Nationalmannschaft gegen Japan und das 1:1 in der EM-Qualifikation gegen Außenseiter Armenien sorgten für schlechte Stimmung. Kuntz selbst hat sich zu seinem angeblich verfrühten Aus als türkischer Nationaltrainer bislang noch nicht geäußert.