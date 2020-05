Joggerin an die Brust gefasst - Polizei sucht Zeugen

Ein Jogger, der einer 24-Jährigen zu Hilfe eilte, die vom einem Unbekannten attackiert wurde, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Eine 24-jährige Frau joggte am Samstag, den 16.05.2020, um 16.05 Uhr im Wildpark Feldkirch entlang des Höhenweges. Auf Höhe des Wolfgeheges ging ein bislang unbekannter Mann auf die Joggerin zu, umfasste sie von hinten und griff ihr an die Brust. Die Frau schrie den Täter an und forderte ihn auf, sie loszulassen, als zufällig ein Jogger zur Hilfe kam. Dieser hielt den Täter fest und forderte die Frau auf, schnell wegzulaufen. Dieser Aufforderung kam die Frau nach, weshalb ein Austausch der Identität mit dem Jogger nicht stattfand.