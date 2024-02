Joe Biden steht vor einer schwierigen Entscheidung: Iran fürchtet sich nicht vor Krieg

Nach dem tödlichen Angriff einer iranischen Drohne auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien sieht sich der amerikanische Präsident Joe Biden mit einer kritischen Situation konfrontiert und hat schwierige Entscheidungen zu treffen. Diese sollen bereits gefallen sein, aber noch hüllt sich Biden in Schweigen.

Bidens Dilemma: Rückzug oder Vergeltung

US-Präsident Joe Biden steht nun vor einer schwierigen Entscheidung. Ein Rückzug der US-Truppen aus der Region ist eine der Optionen, die auf dem Tisch liegen. Diese Option würde allerdings ein Nachgeben gegenüber den vermutlich vom Iran unterstützten Milizen signalisieren, die darauf abzielen, die amerikanischen Streitkräfte aus der Region zu drängen. Die Alternative könnte eine militärische Vergeltung sein, was jedoch das Risiko einer weiteren Eskalation in einem ohnehin schon angespannten Gebiet birgt.

Europas Sorge vor einer Eskalation

Der Iran wolle keinen Krieg, fürchte ihn jedoch nicht

Der Iran hat die Vereinigten Staaten nach dem tödlichen Angriff proiranischer Milizen auf US-Soldaten in Jordanien vor den Konsequenzen eines möglichen Vergeltungsschlags gegen die Islamische Republik gewarnt. "Wir werden keine Bedrohung unbeantwortet lassen", zitierten die halbamtlichen Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim den Kommandanten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Hussein Salami, am Mittwoch. Der Iran wolle keinen Krieg, fürchte ihn jedoch nicht.

Am Sonntag waren bei einem Drohnenangriff proiranischer Milizen in Jordanien an der syrischen Grenze drei US-Soldaten getötet worden. US-Präsident Joe Biden machte "radikale, vom Iran unterstützte militante Gruppen" für den Angriff verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Der Iran bestritt eine Verwicklung.

©Shawn Sanders and U.S. Army via AP

Die drei Opfer des Drohnenangriffs: Kennedy Sanders, William Jerome Rivers und Breonna Alexsondria Moffett (v.l.n.r.). ©Shawn Sanders and U.S. Army via AP

Biden schweigt zu Entscheidung

US-Präsident Joe Biden hat nach eigenen Angaben über eine Reaktion auf den Drohnenangriff in Jordanien entschieden, der drei amerikanische Soldaten das Leben kostete. Auf dem Weg zu seinem Hubschrauber wollte der Präsident am Dienstag in Washington jedoch keine Details nennen. Bei dem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien wurden am Wochenende außerdem mehr als 40 Menschen verletzt.