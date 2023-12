In Vorarlberg stehen 2024 gleich mehrere wichtige Wahlen an: Landtag, Nationalrat und EU.

Es wird ein Super-Wahljahr: Wann in Österreich 2024 wo und was gewählt wird

2024 wird ein Super-Wahljahr für Österreich. In Vorarlberg steht im Herbst die Landtagswahl an, Bundes-Highlight ist die Nationalratswahl am 29. September, erste Bestandsaufnahme für die Bundespolitik ist die EU-Wahl im Juni.

Seit Monaten halten sich die Freiheitlichen unter Herbert Kickl in allen Umfragen an der Spitze. Der Koalition aus türkiser ÖVP und den Grünen im Bund könnte im Herbst, allen Vorhersagen zufolge, ein blaues Wunder bevorstehen. Auch in Vorarlberg dürfte es für Schwarz-Grün schwierig werden, auch nach der Landtagswahl noch eine Koalition bilden zu können.

Diese Wahlen stehen 2024 an

10. März 2024 - Gemeinderatswahlen in Salzburg (Land - 119 Gemeinden)

14. April 2024 - Gemeinderatswahlen in Innsbruck (Stadt)

26. Jänner bis 29. April 2024 - Arbeiterkammerwahlen in allen neun Bundesländern

9. Juni 2024 - EU-Wahl

29. September 2024 - Nationalratswahl

Herbst 2024 - Landtagswahl in Vorarlberg und in der Steiermark (Termin steht noch nicht fest)

Landtagswahl in Vorarlberg

Bei der Landtagswahl 2019 konnten in Vorarlberg im Vergleich zum vorigen Wahlergebnis (2014) sowohl die ÖVP (+1,74 Prozent) als auch die Grünen (+1,75 Prozent) Zugewinne in der Wählergunst feiern, während die FPÖ (-9,49 Prozent) massiv Stimmen verlor. Ein Ergebnis, das die Prognosen für 2024 so nicht mehr hergeben. Eine absolute Mehrheit wird für die ÖVP unter Landeshauptmann Markus Wallner auch bei den Wahlen 2024 nicht möglich sein.

Bereits 2022 haben mehrere Umfragen deutliche Verluste für ÖVP und Grüne, und ebenso deutliche Zugewinne für die FPÖ prognostiziert - Umfragen, die allerdings in die Hochzeit der Wirtschaftsbundaffäre rund um die ÖVP gefallen sind. Ein Trend, der sich 2023 deutlich weniger drastisch abzeichnen dürfte, auch wenn die Wählerstimmung im Bund auch an Vorarlberg nicht spurlos vorübergehen wird.

Nationalratswahl könnte Polit-Beben auslösen

Glaubt man aktuellen Umfragen - und die sagen mehr oder weniger Ende 2023 das selbe - führt 2024 kein Weg an der FPÖ und Herbert Kickl vorbei. Der darf sich über rund 30 Prozent Zustimmung bei der Wählerschaft freuen und tut bereits Monate vor der Wahl schon gerne so, als wäre er als selbst propagierter "Volkskanzler" schon gewählte Gewissheit.

Nationalratswahl am 29. September

Ganz so einfach will man es den Blauen seitens der Bundesregierung nicht machen. Nach noch unbestätigten Informationen aus der Bundesregierung haben sich ÖVP und Grüne auf den spätest möglichen Wahltermin geeinigt - den 29. September 2024. Und scheinbar setzt man auch alles daran, die Zeit bis zu diesem letztmöglichen Wahltermin zu nutzen, und Herbert Kickl möglichst viele Stimmen abzugraben. Bereits am 26. Jänner will Kanzler Karl Nehammer seinen "Zukunftsplan 2030" bei einer großen Rede in Wels präsentieren.

Erster Gradmesser, ob das Kalkül und Bemühungen von Türkis-Grün aufgehen, wird die EU-Wahl am 9. Juni 2024 sein.

Wahl-Highlights in Rest-Österreich

Bei der Gemeinderatswahl in Salzburg könnten laut aktuellen Umfragen erstmals die Kommunisten den Bürgermeistersessel erobern.

Bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck tritt der noch amtierende Digital-Staatsekretär Florian Tursky für die ÖVP an und will neuer Stadtchef werden.