Jochen Grabher von den „Rubberneckers“ lässt mit einem Duett aufhorchen

Zusammen mit der Country/Pop-Newcomerin Amber Rae bringt der Sänger und Bandleader einen Song heraus

Schließlich entschieden sie sich für eine Coverversion des Songs von Danny Whitten mit dem Titel: „I don’t want to talk about it“. Das Lied stammt aus dem Jahr 1971 und wurde ebenfalls bekannt durch die Interpretation von Rod Stewart. Aufgenommen und gemixt wurde das Duett eben in den Xi-Mountain Studios von Kevin Plangger, gemastert von Björn Schlüter bei Storia Mastering in Deutschland.