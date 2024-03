JHV der TG Feldkirch und „Volkstanz im Gasthus“

Bei der Jahreshauptversammlung der Trachtengruppe Feldkirch am 29. Februar 2024 im Gasthof Löwen in Tosters durfte Obmann Herbert Frei neben zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeister Wolfgang Matt und Regionalvertreter des Landestrachtenverbandes Peter Deisl herzlich willkommen heißen.

Die erste öffentliche Veranstaltung der Trachtengruppe in diesem Vereinsjahr ist der „Volkstanz im Gasthus“ am 3. April um 20.15 Uhr im Gasthaus Löwen in Nofels. Bei freiem Eintritt sind alle Besucher eingeladen, zur allseits bekannten Polka- und Walzermusik zu tanzen. Die vereinseigene Musik erfüllt fast jeden Wunsch.