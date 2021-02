Jetzt tanzt auch alles bei der illwerke vkw AG

Die "Jerusalema Dance Challenge" hat jetzt auch die illwerke vkw AG erreicht. Das Internet-Phänomen begeistert offensichtlich auch die Mitarbeiter des Energiedienstleisters.

Damit ist die illwerke vkw AG ein weiteres Unternehmen in Vorarlberg, das mit seinen tanzenden Mitarbeitern in schwierigen Zeiten ein wenig Spaß und Freude verbreitet.

So hat zum Beispiel schon das Pflegeteam der Kinderstation des Landeskrankenhauses Feldkirch, die Firma Blum, die Mittelschule Bergmannstraße in Dornbirn, Fitness By Beth oder das Team vom Gasthaus Hirschen in Altach Videos der "Jerusalema Dance Challenge" gedreht.