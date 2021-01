Auch LKH Feldkirch tanzt zur "Jerusalema Dance Challenge"

Das Pflegeteam der Kinderstation des Landeskrankenhauses Feldkirch hat sich wie mehrere andere Betriebe mitreißen lassen, und ist nun Teil des Internet-Phänomens.

"Die Botschaft, welche durch diese Videos um die Welt getragen wird, hat uns sehr gut gefallen. Gerade in dieser harten Zeit, dass man den Mut und Hoffnung nicht verliert. Klar ist es jetzt eine schwierige Zeit, aber wir haben trotzdem Spaß an unserer Arbeit", schildert Daniela Frick, diplomierte Krankenschwester, warum das Pflegeteam auf der Kinderintensivstation sich entschieden hat an dieser Challenge teilzunehmen.