Jetzt sind wir alle gefragt - Koblach testet

Am 4., 5. und 6. Dezember 2020 wird der Koblacher Bevölkerung im Gemeindesaal eine sichere Möglichkeit geboten, sich freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

An diesen Tagen wird der kostenlose Antigen-Test jeweils zwischen 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr angeboten. Für einen sicheren Ablauf des Flächentests in Koblach sorgen das Rote Kreuz, Mitglieder der Ortsfeuerwehr Koblach sowie Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Um Wartezeiten an der Teststation zu vermeiden wird darum gebeten, sich über das Onlineformular unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet anmelden. Auch Anmeldungen von anderen Personen – etwa Familienmitglieder – sind möglich. Sollten Sie niemanden haben, der Ihnen helfen kann, wählen Sie bitte 05574 601 – 600. Das Ergebnis wird etwa eine Stunde nach dem Test per SMS zugeschickt. Die Gemeinde Koblach bittet alle Bürger, an der Testaktion teilzunehmen. So können Infektionsketten durchbrochen und die Pandemie zurückgedrängt werden. Jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten!