Jetzt redet der Sender-Chef: Stellungnahme zu den Ereignissen im Sender Club Lustenau

In der Nacht auf Sonntag kam es vor dem renommierten Sender Club in Lustenau zu einer schockierenden Gewalteskalation.

Gegen 23:45 Uhr wurden ersten Informationen zufolge zwei Schüsse abgefeuert, was zu einer unmittelbaren Polizeiintervention führte. Im Zuge dieser Ereignisse erlitten zwei Männer, die nicht als Mitarbeiter des Clubs identifiziert wurden, Schussverletzungen an den Extremitäten. Die beiden Opfer, tschetschenischer Herkunft, wurden umgehend in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz eingeliefert. Glücklicherweise schweben sie nicht in Lebensgefahr.