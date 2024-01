Jetzt noch Wohn- und Heizkostenzuschuss beantragen

Bludenz. Bis zum 16. Februar 2024 besteht die Möglichkeit, den Wohn- und Heizkostenzuschuss in der Sozialabteilung Bludenz zu beantragen.

„Der Wohn- und Heizkostenzuschuss ist ein wichtiger Baustein, um die finanzielle Belastung für zahlreiche Haushalte zu mildern. Es freut mich, dass heuer auch die Automatisierung der Zahlung die Abwicklung so viel leichter gemacht hat", erklärt Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch, in ihrer Funktion als Sozialstadträtin.

In Bludenz haben bisher 443 Haushalte den Heizkostenzuschuss erhalten, zusätzlich zu den automatischen Überweisungen an etwa 1.350 Haushalte.