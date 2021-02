Jetzt mitmachen und beim Smart City Dornbirn Wettbewerb gewinnen

Die Stadt Dornbirn veranstaltet seit 2018 jedes Jahr den Smart City Dornbirn Wettbewerb und lädt alle ein, ihre Ideen und Projekte zum Wettbewerb einzureichen. Ziel ist es die Stadt Dornbirn - und damit die gesamte Region zu einem Leuchtturm der urbanen Lebensqualität zu machen.

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie reagieren wir auf die Herausforderungen der kommenden Jahre? Wie können wir durch technische Innovation zu einem besseren und nachhaltigeren Leben in unserer Stadt beitragen?

Öffentlich ausgeschriebener Wettbewerb

Mitmachen lohnt sich: Ideen und Prototypen können bis zum 03. März auf SmartCityDornbirn.com als digitale Präsentation mit Video Einbettungen eingereicht werden. Die Jury wird dann in einer Online Sitzung die besten Einreichungen bewerten In einem Videostream auf VOL.at werden am 09.März 2021 die Gewinner bekannt gegeben.